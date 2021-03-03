Президент нагадав, що глава МЗС України провів телефонну розмову з держсекретарем США.

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність напруженості у відносинах між Україною та США.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в Києві.

У відповідь на запитання, чи не відчуває він напруженості у відносинах з США через те, що досі не відбулось прямого контакту з новообраним президентом США Джо Байденом, Зеленський сказав: «Що стосується відносин з США. Контакт з адміністрацією президента Байдена був. У міністра закордонних справ пана Кулеби був зв'язок з паном (держсекретарем США – УНІАН) Блінкеном, я знаю детальний зміст їхньої розмови. Напруження в зв'язку з цією розмовою ніхто ніякого не відчуває, … навпаки, підтверджено підтримку від нашого стратегічного партнера».

Контакти Києва та Вашингтона

Як повідомляв УНІАН, дату першого телефонного контакту Зеленського і Байдена поки не визначено.

1 лютого Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову і домовилися зробити більш ефективним партнерство між обома країнами. За словами держсекретаря США, санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань з мирного врегулювання.

Також Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Костянтин Гончаров