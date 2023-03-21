На заході очільники держав і урядів країн-членів Євросоюзу мають підтвердити непохитну відданість підтримці України.

Президент України Володимир Зеленський на цьому тижні виступить на саміті лідерів країн-ленів Європейського Союзу.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської Ради Шарля Мішеля до голів держав та урядів країн-членів Євросоюзу взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться 23-24 березня у Брюсселі.

Зокрема, одним з питань порядку денного буде тема України.

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"На початку зустрічі, президент Зеленський приєднається до нас шляхом відеоконференції. Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну відданість допомагати Україні. Це включає продовження роботи щодо відповідальності, щодо застосування заморожених російських активів і об'єднання глобальної спільноти з метою підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у листі.

"Принципово, що з часу нашої останньої зустрічі у лютому, ми працюємо над терміновим збільшенням нашого виробництва і постачання боєприпасів в Україну. Наша мета - доставити 1 мільйон снарядів впродовж наступних 12 місяців і забезпечити адекватне фінансування. З цією метою ми маємо вжити заходів для посилення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості", - сказано у листі.

Допомога Україні від ЄС під час війни з Росією - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 20 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 млн снарядів калібру 155 мм впродовж 12-місячного періоду.

Згодом віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що понад 20 країн-членів ЄС братимуть участь у проекті із спільної закупівлі боєприпасів для України.

Зокрема, за його словами, було погоджено три напрямки відповідної діяльності: доставка боєприпасів з наявних запасів, здійснення спільних закупівель в оборонних підприємствах, а також збільшення промислових потужностей виробництва.

Загалом буде виділено 2 млрд євро, але 1 мільярд євро буде спрямовано на відшкодування коштів, які будуть витрачені на спільні закупівлі снарядів калібром 155 мм і ракет, якщо Україна зробить відповідний запит. Цим займатиметься першочергово Європейське оборонне агентство.

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