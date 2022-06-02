Також президент України розповів, що може стати одним із найбільших дестабілізаційних чинників для Європи за весь час повномасштабної війни.

Постачання зброї треба нарощувати, бо в Україні вирішується, чи збережеться свобода у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час відеовиступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі.

Він наголосив, що Росія на території України намагається не просто вбивати людей, а "стерти сам факт того, що є наша держава, що є Україна. І що Україна прагне бути повноправною частиною об'єднаної Європи".

Він підкреслив, що "це відверто антиєвропейська політика Росії", і це зобов'язує Європу реагувати, реагувати принципово.

Зеленський зазначив, що потрібно підтримувати Україну ще активніше - зброєю, фінансами, політично. При цьому він додав, що "постачання зброї потрібно нарощувати".

"Бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода у Європі для всіх народів без винятку", - сказав Зеленський.

За його словами, саме в ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед.

Зеленський підкреслив, що головним кроком для посилення єдності в Європі має стати надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу, а згодом і повноправне членство. "Не може бути навіть спокуси в Росії допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні", - додав він.

Президент України зазначив, що якщо Росія відчує, що Європа "дає слабину й може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним із найбільших дестабілізаційних чинників для континенту за весь час повномасштабної війни Росії проти України".

Він наголосив, що головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу – це "не просто завдати шкоди Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати всі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну". "І тому я вважаю неприйнятним, що на обговорення санкційного пакету, зокрема шостого, витрачається стільки часу... Понад місяць!", - сказав він.

Зеленський зазначив, що добре, що шостий санкційний пакет нарешті оформлений, але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі, до підготовки вже сьомого санкційного пакету.

"Кожен зв'язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на зашморг", - наголосив він.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис. 603 населених пункти.

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