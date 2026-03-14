'Був би не улюбленим сином': Зеленський пожартував про відносини з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може назвати президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа своїм другом, хоча визнає, що між ними існують робочі відносини. Про це глава держави розповів в інтерв’ю французькому радіо France Inter.
За словами Зеленського, справжнім другом серед світових лідерів він вважає президента Франції Емманюеля Макрона. Український лідер пояснив, що їх пов’язує багаторічне спілкування та спільна робота у складні для України часи.
"Це мій друг, тому що ми проходимо цей час разом. Ми розв’язуємо проблеми і допомагаємо одне одному у складні моменти", – сказав Зеленський.
Президент також нагадав, що його перший закордонний візит після обрання відбувся саме до Франції, а тісні особисті контакти між лідерами сприяли зближенню двох країн.
Говорячи про відносини з Трампом, Зеленський зазначив, що вони "трішки складніші".
"Може, тому що він старший. Може, тому що хоче ставитися до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки", – пожартував президент України.
Він додав, що, ймовірно, був би "не найулюбленішим сином" Трампа. Попри це, Зеленський наголосив, що американському лідеру подобається спілкування з ним, хоча окремі його кроки можуть не викликати схвалення.
"Але я - президент, я захищаю інтереси своєї країни", – підкреслив очільник держави.
Трамп і Зеленський - головне про відносини двох президентів
Як повідомляв УНІАН, відносини між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом від самого початку були складними й нерівними. Перший гучний епізод стався у 2019 році, коли телефонна розмова двох лідерів спричинила політичний скандал у Вашингтоні та стала підставою для процедури імпічменту проти Трампа.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України контакти між ними знову активізувалися, однак між Києвом і Трампом періодично виникали розбіжності щодо обсягів допомоги Україні та підходів до врегулювання війни. Попри це, сторони зберігають робочий діалог, а Зеленський неодноразово наголошував, що готовий співпрацювати з будь-якою американською адміністрацією, яка підтримує Україну.