'Був би не улюбленим сином': Зеленський пожартував про відносини з Трампом

Президент України заявив, що між ним і Трампом є робочі, але непрості відносини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може назвати президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа своїм другом, хоча визнає, що між ними існують робочі відносини. Про це глава держави розповів в інтерв’ю французькому радіо France Inter.

За словами Зеленського, справжнім другом серед світових лідерів він вважає президента Франції Емманюеля Макрона. Український лідер пояснив, що їх пов’язує багаторічне спілкування та спільна робота у складні для України часи.

"Це мій друг, тому що ми проходимо цей час разом. Ми розв’язуємо проблеми і допомагаємо одне одному у складні моменти", – сказав Зеленський.

Президент також нагадав, що його перший закордонний візит після обрання відбувся саме до Франції, а тісні особисті контакти між лідерами сприяли зближенню двох країн.

Говорячи про відносини з Трампом, Зеленський зазначив, що вони "трішки складніші".

"Може, тому що він старший. Може, тому що хоче ставитися до мене як до сина і чекає від мене ставлення як до батька. Але у нього вже є діти, а у мене є батьки", – пожартував президент України.

Він додав, що, ймовірно, був би "не найулюбленішим сином" Трампа. Попри це, Зеленський наголосив, що американському лідеру подобається спілкування з ним, хоча окремі його кроки можуть не викликати схвалення.

"Але я - президент, я захищаю інтереси своєї країни", – підкреслив очільник держави.

Трамп і Зеленський - головне про відносини двох президентів

Як повідомляв УНІАН, відносини між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом від самого початку були складними й нерівними. Перший гучний епізод стався у 2019 році, коли телефонна розмова двох лідерів спричинила політичний скандал у Вашингтоні та стала підставою для процедури імпічменту проти Трампа.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України контакти між ними знову активізувалися, однак між Києвом і Трампом періодично виникали розбіжності щодо обсягів допомоги Україні та підходів до врегулювання війни. Попри це, сторони зберігають робочий діалог, а Зеленський неодноразово наголошував, що готовий співпрацювати з будь-якою американською адміністрацією, яка підтримує Україну.

