Взуттєвий переполох у Білому домі: Трамп зізнався, чи дійсно купує туфлі чиновникам

Трамп заявив, що чиновники мають виглядати офіційно, тому він іноді купує їм класичні туфлі замість кросівок.

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він масово купував офіційне взуття для членів свого кабінету. Водночас він детально пояснив власне ставлення до дрес-коду в адміністрації, заявивши, що не хоче бачити урядовців у кросівках, пише CNN.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Трамп нібито намагався вгадувати розміри взуття своїх високопосадовців. За даними видання, він доручав помічникам замовляти класичні туфлі Florsheim і надсилати їх чиновникам разом із запискою.

В інтерв’ю ведучому Браяу Кілміду президент заявив, що офіційно такого розпорядження не було, хоча саме взуття він вважає якісним.

"Як людина, яка багато років ходила у взутті, яке було непридатним і не дуже зручним, я отримую від цього задоволення", – сказав Трамп.

Подарунок від президента

За словами Трампа, іноді він пропонує придбати взуття для членів своєї команди, якщо вони скаржаться на проблеми з ним.

"Здається, все досить добре виходить. Тепер вони виглядають ошатно та гарно", – зазначив президент.

Віцепрезидент підтвердив історію

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше також розповідав про цю звичку Трампа. Під час виступу в штаті Пенсільванія у грудні він заявив, що президент купив йому та держсекретарю Марко Рубіо "чотири пари взуття", адже хотів, щоб керівники країни виглядали якнайкраще.

Президент також розкритикував поширену практику носіння кросівок на роботі.

"Мені ніколи не подобалося, коли члени кабінету ходять у кросівках. Кросівки – це чудово, але я не хочу, щоб члени мого кабінету носили кросівки, тому я куплю їм пару взуття – це подарунок від Дональда Трампа", – сказав він.

За інформацією The Wall Street Journal, ця звичка президента навіть викликала жартівливі обговорення у Білому домі. Один із чиновників розповів виданню, що дехто нібито боїться не носити подаровані туфлі.

Що передувало

Раніше державного секретаря США Марко Рубіо сфотографували у парі помітно завеликих черевиків, які йому подарував президент Дональд Трамп.

Як пишуть Times та Guardian, такі ж подарунки отримали й інші чиновники адміністрації - деякі з них приватно скаржаться, що змушені носити президентське взуття, навіть якщо воно гірше за їхні улюблені бренди.

