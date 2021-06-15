Зеленський призначив чотирьох нових радників-уповноважених президента

Серед їх завдань - активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини і прогрес суспільства.

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох радників-уповноважених. Відповідні укази глави держави оприлюднив Офіс президента. Так, Тетяну Ломакіну призначено радником — уповноваженим Президента України з питань безбар’єрності; Ольгу Будник - радником — уповноваженим Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту; Вадима Свириденка радником — уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій; Дар’ю Герасимчук радником — уповноваженим Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Серед їх завдань - активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини і прогрес суспільства. Читайте такожЗеленський змінив склад РНБО Ще низкою указів Зеленський звільнив ряд уповноважених президента, зокрема: Валерія Сушкевича - з посади Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю;

Миколу Кулебу - з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини;

Вадима Свириденка - з посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій;

Романа Семенченка - з посади Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Інна Андаліцька

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