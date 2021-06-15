Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох радників-уповноважених.
Відповідні укази глави держави оприлюднив Офіс президента.
Так, Тетяну Ломакіну призначено радником — уповноваженим Президента України з питань безбар’єрності;
Ольгу Будник - радником — уповноваженим Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;
Вадима Свириденка радником — уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій;
Дар’ю Герасимчук радником — уповноваженим Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.
Серед їх завдань - активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини і прогрес суспільства.
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Ще низкою указів Зеленський звільнив ряд уповноважених президента, зокрема:
- Валерія Сушкевича - з посади Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю;
- Миколу Кулебу - з посади Уповноваженого Президента України з прав дитини;
- Вадима Свириденка - з посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій;
- Романа Семенченка - з посади Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
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