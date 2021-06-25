Своїм указом президент звільнив попереднього очільника області Василя Хому.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 273/2021 про призначення Дмитра Живицького головою Сумської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє президентська прес-служба, Зеленський зустрівся з Живицьким в Офісі глави держави та вручив йому службове посвідчення.

Живицький народився 1982 року в Сумах. У 2004-му закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а у 2019 році – Національну академію державного управління при президенті України за спеціальністю «публічне управління та адміністрування».

Працював в органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.

Також сьогодні президент своїм указом №272/2021 звільнив з посади голови Сумської облдержадміністрації Василя Хому.

«Звільнити Хому Василя Васильовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі за підписом Зеленського.

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Автор: Тамара Отовська