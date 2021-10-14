Президент України Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань забезпечення прав захисників.
Відповідний указ №531/2021 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Вербицьку Альону Миколаївну радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників", - йдеться у тексті указу.
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Хто така Альона Вербицька
Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Вона стала першою уповноваженою президента з цього питання.
Вербицька - черкаська волонтерка, голова благодійного фонду "З вірою в себе". З листопада 2015 року її було призначено радником начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. Також вона була радницею заступника голови Офісу президента Валерія Кондратюка (з 2017 року) і радницею генерального прокурора Руслана Рябошапки (у 2019 році).
Як повідомляв УНІАН, 15 червня президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох радників-уповноважених. Ними стали Тетяна Ломакіна, Ольга Будник, Вадим Свириденко та Дар’я Герасимчук. Серед їх завдань - активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини і прогрес суспільства.