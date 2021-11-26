Президент натякнув на зв’язок нардепа з хабарництвом.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "середній палець", який у Раді показав йому позафракційний нардеп Гео Лерос.

Свою позицію щодо інциденту Зеленський озвучив під час прес-марафону 26 листопада.

"Щодо середнього пальця. Чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили, це ж у прямому ефірі було. Тому трішки незвичне для мене запитання. Це ж в Раді було. Це журналісти зняли. То до чого тут ДБР? Не зовсім зрозуміло. Це щодо "взяточніка Лероса", - сказав Зеленський.

Реакцію самого Лероса на репліку Зеленського довго чекати не довелося. У Facebook нардеп відреагував досить емоційно й зазначив, що збирається подати до суду на Зеленського.

"Час і мені подавати до суду на Зеленського, що й будемо робити", - написав Лерос.

Скандал із Леросом - що відомо

4 листопада Лерос під час виступу з трибуни парламенту назвав президента Володимира Зеленського "зрадником". Президент не реагував на це, а голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, щоб Леросу відключили мікрофон, оскільки він говорив не за темою. Мікрофон відключили, тоді Лерос повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

11 листопада депутату вручили дві підозри - у хуліганстві та у невиконання рішення суду. Перша підозра стосується інциденту у ВР. У другій - йдеться про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав Лероса спростувати заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад.

Сам же нардеп заявив, що діяв імпульсивно, коли у сесійній залі Верховної Ради показав непристойний жест, проте не вважає його образливим.

У клопотанні прокурор зазначив, що Лерос не виконав рішення Київського апеляційного суду і не спростував раніше оприлюднену ним у Facebook інформацію про те, що брат керівника Офісу президента "торгує державними посадами". У зв'язку з цим сторона звинувачення наполягала на цілодобовому домашньому арешті.

18 листопада Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 січня 2022 року.

Прес-марафон Зеленського: що потрібно знати:

Автор: Марта Гичко