Глава держави відзначив дуже сильний інформаційний вплив РФ за допомогою російських ЗМІ та медіа всередині нашої країни.

Президент Володимир Зеленський заявляє про позитивні результати в боротьбі з інформаційним впливом РФ на Україну.

Читайте такожАваков анонсував нові санкції РНБО проти "ворогів України та колаборантів"Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в Києві.

«Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите, ми боремося. І я вважаю, вже є напрацювання і дуже позитивні результати», - зазначив Зеленський.

Санкції проти телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

Телеканали пов’язують із головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

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Автор: Костянтин Гончаров