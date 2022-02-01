Президент України та прем’єр Британії, зокрема, домовилися про спільні дії задля забезпечення миру.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв і домовився з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у своїй заяві за результатами зустрічі із Джонсоном.

Президент зазначив, що перший візит Джонсона до України у статусі прем’єра відбувається у непрості часи – часи історичних викликів для України, Великої Британії, Європи та світу.

"Саме їм був присвячений перший і ключовий блок наших переговорів. Прем’єр-міністр Джонсон запевнив мене про повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, готовність до подальшої взаємодії, зокрема й в рамках Кримської платформи з метою деокупації нашого півострова, повернення всіх українських територій", – сказав він.

За словами Зеленського, вони також обговорили комплекс кроків щодо стримування РФ.

"Тут моя думка відома і слово "стримування" доводить її логічність: будь-які заходи дієві до, а не після, профілактика краще, ніж реанімація", – зазначив глава держави.

Він зауважив, що це доводять нещодавні рішення Британії про допомогу Україні.

Читайте такожДжонсон переніс розмову з Путіним на тлі загрози вторгнення Росії в Україну – ЗМІПід час зустрічі Зеленський та Джонсон також домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні, а також активізацію взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки.

Нагадаємо, Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва. Повідомлялося, що прем’єр Британії прибуде в столицю України, щоб поговорити з представниками української влади про те, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше Джонсон говорив, що російське вторгнення в українську державу буде катастрофою для самої РФ.

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