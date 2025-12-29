Зеленський та Трамп матимуть ще одну розмову: названа дата

За словами президента США, залишилося обговорити одне або два питання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час свільної пресконференції після зістрічі.

Трамп зазначив, що з Зеленським вони обговорили 95% питань й нова зустріч відбудеться в понеділок, 29 грудня.

"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоч багато хто і говорив, що це неможливо. Продовжимо завтра", - сказав очільник Білого дому.

За його словами, на переговорах залишилося одне або два питання. Також Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, якщо це допоможе закінчити війну.

"Я хотів би укласти угоду і не обов’язково їхати... Але якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць чи щось інше, я точно буду готовий це зробити", - додав Трамп.

Очільник Білого дому спрогнозував, що за декілька тижнів стане відомо, чи спрацює мирний план.

"Якщо воно піде добре. Ми маємо один пункт, а він поділив думки наші. 35 років деякі питання чекали свого розвʼязання, ми кілька днів взяли", - зазначив американський лідер.

За його словами, тристороння зустріч за його участі, а також президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна "може відбутися у потрібний час".

Заяви Трампа після перемовин з Зеленським

Раніше УНІАН повідомляв, що очільник Білого дому заявив, що Росія нібито хоче бачити Україну успішною. На питання журналіста, чи країна-агресор понесе відповідальність за завдані внаслідок військової агресії збитки Україні, Трамп заявив, що Росія готова допомагати у відбудові. Зокрема, за словами президента США, Путін готовий постачати електроенергію Україні "за дуже низькими цінами".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп сказав, що Україна та Росія разом працюють над тим, щоб запустити ЗАЕС. За словами очільника Білого дому, питання ЗАЕС довго обговорювалося. Він зазначив, що це найбільша АЕС у світі й її можуть швидко запустити. Трампа вважає великою поступкою те, що РФ припинила обстріли по ній.

