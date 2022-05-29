Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.
Як повідомили в прес-службі Офісу президента, глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.
Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.
"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!", – сказав президент.
"Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу", - зазначив Зеленський у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України щодня наближаються до моменту, коли матимуть перевагу над окупантами технологічно та ударною силою.
Він зазначив, що ситуація на фронті є дуже складною, особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе.
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