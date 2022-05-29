Президент запевнив, що робота з посилення українського захисту ведеться щодня.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Збройні сили України щодня наближаються до моменту, коли матимуть перевагу над окупантами технологічно та ударною силою.

Про це глава держави сказав у зверненні до українців.

"Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, щоденно відбувається робота над посиленням українського захисту.

"Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", - сказав президент.

Також Зеленський заявив, що прийшов час світу юридично визнати Росію країною-терористом.

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