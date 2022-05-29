Президент Володимир Зеленський зазначає, що Збройні сили України щодня наближаються до моменту, коли матимуть перевагу над окупантами технологічно та ударною силою.
Про це глава держави сказав у зверненні до українців.
"Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Там невимовно складно. І я вдячний усім, хто витримує цей натиск окупантів", - заявив Зеленський.
За словами глави держави, щоденно відбувається робота над посиленням українського захисту.
"Це передусім постачання зброї. Кожного дня наближаємось до того, що наша армія буде переважати окупантів технологічно і ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня", - сказав президент.
Також Зеленський заявив, що прийшов час світу юридично визнати Росію країною-терористом.