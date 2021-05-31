Глава держави нагадав, що в нормандському форматі не обговорюються ні Крим, ні "Північний потік-2", ні гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку-2".

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає ТСН.

За словами Зеленського, у новому форматі можна було б обговорювати не лише питання щодо врегулювання російської агресії на Донбасі і повернення окупованого Криму, але й ситуацію з газопроводом "Північний потік-2".

"Там, у Нормандському форматі, не йдеться ні про Крим, ні про трубу, ні про гарантії безпеки. Нормандський формат і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції", - сказав Зеленський.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

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Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату"

На початку січня 2021 року в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На цих переговорах українська сторона акцентувала на безпекових питаннях і на посиленні безпекової складової домовленостей.

Україну на зустрічі представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, РФ - заступник керівника Адміністрації президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Олександр Топчій