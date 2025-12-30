Сили оборони отримають більше можливостей для розвитку БпЛА: Шмигаль пояснив, що змінилося

Українські військові зможуть закуповувати комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду.

З 1 січня буде розширено можливості українського війська для розвитку безпілотних засобів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, з 2026 року військові підрозділи зможуть закуповувати комплектуючі для дронів за кошти із загального фонду.

Шмигаль нагадав, що раніше підрозділи могли купувати деталі для безпілотників лише за рахунок спеціального фонду.

Відео дня

"Відтепер комплектуючі для безпілотних систем можна буде купувати за рахунок усього державного фінансування підрозділів, передбаченого на напрям БпЛА, включно із загальним фондом. Завдяки додатковому ресурсу воїни матимуть можливість швидко доукомплектовувати та адаптувати дрони під конкретні завдання", - пояснив міністр.

Українські дрони - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" кодифікувала лінійку оптоволоконних FPV-дронів "Генерал Черешня OPTIX" для застосування в підрозділах Сил безпеки та оборони України.

Дрони цього типу вже використовуються у понад 20 бойових підрозділах, де вони демонструють 82% успішних дольотів у бойових умовах. Оптоволоконний канал управління дає змогу безпілотникам ефективно працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та зберігати стабільний зв'язок на значних дистанціях.

Зокрема, "Генерал Черешня OPTIX" доступний у трьох базових платформах для FPV-дронів із рамами 10, 13 і 15 дюймів. Системи комплектуються оптоволоконними котушками з дальністю 15, 20, 25, 30 і 35 кілометрів, що загалом формує понад 20 варіантів конфігурацій "БпЛА + котушка" залежно від бойових завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: