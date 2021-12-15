Зеленський зробив заяву під час зустрічі з новим канцлером Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та заявив, що очікує на поглиблення співпраці двох країн у сферах енергетики, безпеки й оборони.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Радий нашому знайомству з Олафом Шольцем. Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу України", - написав він.

Глава держави запросив Шольца відвідати Україну з візитом.

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Зеленський також привітав Шольца з обранням на посаду та побажав успіхів і плідної співпраці новому коаліційному уряду Німеччини.

"Високо ціную, що в коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України", – зазначив президент.

Він висловив сподівання, що новий німецький уряд підтримуватиме європейську та євроатлантичну перспективу України.

Зазначається, що окрему увагу під час зустрічі глава держави приділив питанням енергетичної безпеки.

"Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна розраховує на продовження інтенсивного енергетичного партнерства з Німеччиною за раніше узгодженими напрямами.

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Також український лідер запланував зустріч із генсеком ООН Єнсом Столтенбергом. Теми переговорів наразі не повідомляють. Після переговорів Столтенберг та Зеленський матимуть брифінг.

Що таке Східне партнерство

Східне партнерство — це проект Євросоюзу, який має за мету розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу із шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.

З шести держав-членів цього об'єднання три – Україна, Грузія та Молдова – оголосили вступ до Євросоюзу метою своєї зовнішньої політики та підписали угоду про асоціацію з ЄС. Україна, Грузія та Молдова також користуються безвізовим режимом з ЄС. 21 травня 2021 року вони створили спільний формат для співпраці – Асоційоване тріо.

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Автор: Антоніна Доломанжи