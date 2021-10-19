Зустріч Володимира Зеленського та Ллойда Остіна відбулася 19 жовтня.

Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який перебуває в Києві з робочим візитом, повідомили у прес-службі глави держави.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході України, а також у регіоні Чорного й Азовського морів. Глава держави відзначив, що "Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності".

Сторони обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

Читайте такожГлава Пентагону "дав відповідь" Росії щодо вступу України в НАТОМіністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Зеленський і Остін також порушили питання енергетичної безпеки України та Європи.

Візит голови Пентагону в Україну

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розпочав свій перший візит в Україну - 19 жовтня він прибув до Києва.

Візит Ллойда Остіна проходить в рамках його європейського турне. Крім України, глава Пентагону відвідає Грузію і Румунію, а також вітає участь у переговорах з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

У Києві Остін зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Тараном та президентом України Володимиром Зеленським. Міністр оборони США відвідав Міністерство оборони України, де візьме участь у церемоніалі пам'яті полеглих захисників України у Меморіальному залі та біля Меморіального дзвону захисникам України.

Автор: Світлана Закелова