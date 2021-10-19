Також міністр оборони обговорив зі своїм американським колегою питання щодо реалізації взаємодії двох країн щодо підвищення безпеки в регіоні Чорного моря.

Міністр оборони України Андрій Таран висловив впевненість, що наступного року Україна побачить реальні результати реалізації оборонної угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства між Україною та США, підписаної у ході робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Таран сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який транслювався Військовим телебаченням України.

"В ході сьогоднішніх переговорів ми обговорили порядок практичної реалізації досягнутих домовленостей, а також перспективи нашої співпраці. Зокрема, ми домовилися опрацювати дорожню карту реалізації положень підписаної у Вашингтоні рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні найбільш критичні проекти з розвитку фундаментальних спроможностей ЗСУ, які є важливими для забезпечення оборони нашої держави на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі. Практична реалізація цих проектів дасть ЗСУ можливість ефективно протидіяти існуючим та потенційним загрозам у сфері оборони, налагодити тісну взаємодію із США в дусі стратегічного партнерства, особливо з питань підтримання регіональної стабільності та миру, а також сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО. За усіма вище наведеними напрямами ми маємо амбітні цілі. Я впевнений, що вже наступного року ми побачимо реальні результати реалізації досягнутих домовленостей", - сказав міністр.

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Таран також повідомив, що разом зі своїм американським колегою обговорив питання щодо реалізації взаємодії двох країн щодо підвищення безпеки в регіоні Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, у межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США було укладено рамкову угоду між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Зеленський наголосив, що очікує конкретних речей, коли підписуються рамкові угоди, і зокрема від угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

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Автор: Наталія Хаджі