У росіян зараз "легкий нокдаун" від того, що відбувається.

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів про антивоєнні настрої серед жителів Росії.

Про свої спостереження він розповів в ефірі шоу "Твій вечір" на телеканалі "1+1".

На думку журналіста, у росіян "легкий нокдаун" від всього, що відбувається у країні.

"Слухайте, пройшло вісім років і там з'явилися антивоєнні заяви, що не треба нападати на Україну, бо тисячі молодих людей загинуть", - розповів Цимбалюк.

Читайте також"Ми хочемо уникнути війни": лідери Німеччини, Франції та Польщі зустрілися в БерлініРосіяни тільки зараз почали загадуватися над питанням, що президент РФ Володимир Путін "все зробив погано", каже він.

"Крим ніхто не визнав, Донбас ніхто не визнав, він проводить політику геноциду проти руського народу. А коли росіян женуть на війну в Україну, то на війні люди вмирають", - відзначив журналіст.

Нагадаємо, що кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк виїхав з Росії після виклику його на допит до прокуратури.

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