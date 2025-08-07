Кремль: Зустріч Путіна і Трампа вже готують, формат із Зеленським - без коментарів

Орієнтовно, обидва лідери зустрінуться наступного тижня, але підготовка може затягнутися.

Росія та Сполучені Штати вже почали підготовку до проведення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Про це російським ЗМІ заявив помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков.

"Узгоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна та Трампа, сторони розпочали її опрацювання", - повідомив Ушаков.

За його словами, спецпредставник Трампа Стів Віткофф зачіпав ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та президента України Володимира Зеленського, але "Москва це залишила без коментарів".

За словами Ушакова, наступний тиждень був позначений як орієнтир для зустрічі Путіна та Трампа, але скільки днів займе підготовка, поки що сказати важко. Місце зустрічі вже обрано, але його оголосять згодом.

Зустріч Трампа з Путіним і Зеленським

Вчора спецпосланець президента США Віткофф літав на переговори у Москву. Після цього NYT повідомила, що Трамп планує провести особисту зустріч із Путіним уже наступного тижня, а потім - тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Сам Трамп заявив про "дуже хороший шанс", що відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним.

За даними американських ЗМІ,Трамп наказав своїй команді пришвидшити організацію зустрічі з Путіним та Зеленським. Місце проведення ще не визначено, але обговорюється кілька варіантів. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів.

