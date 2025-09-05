Йдеться про заяви російського диктатора щодо зустрічі в Москві із Зеленським та гарантії безпеки для РФ.

Пропозиція про зустріч лідерів України і Росії в Москві є не серйозною і свідчить, що Володимир Путін не готовий до неї. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Те, що стосується запрошення в Москву, то президент України вчора висловився достатньо однозначно. Для нас це знак не бажання Росії зустрічатися", - зазначив він.

За його словами, Росія демонструє, що не готова зустрічатися.

"Пропозиція є не серйозною з самого початку, спрямована на блокування зустрічі лідерів. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема, і до американської сторони, демонструючи, що Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі, але той факт, що вони допускають, в принципі, можливі зустрічі все-таки є рухом в правильному напрямі, тобто в них там зріє якесь усвідомлення, що зустріч ця потрібна", - підкреслив Тихий.

Він наголошує, що потрібна зустріч лідерів в двосторонньому чи тристоронньому форматі. Тихий нагадав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що щонайменше 7 країн станом на зараз готові прийняти лідерів України та Росії або й інших лідерів.

"Є серйозні пропозиції на столі і в цей час лунають якісь ідеї, які спрямовані на те, щоб робити вигляд, що щось кудись рухається і Росія до чогось готова, а насправді висуває завідомо нереалістичні пропозиції, бо всі розуміють, що Москва не є прийнятним місцем для зустрічі лідерів", - сказав речник МЗС України.

Тихий зазначив, що дуже дивними є заяви Путіна, що гарантії безпеки після завершення війни мають бути і в Росії.

"В мене питання : Гарантії безпеки Росії від чого? Від самої себе? Це абсурд. Просто російській наглості немає меж", - підкреслив речник МЗС.

Зустріч Зеленського та Путіна

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже зараз, але є умова, що вона має відбутися в Москві. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп попросив його провести таку зустріч. При цьому додав, що якщо Зеленський готовий - нехай приїжджає до Москви і така зустріч відбудеться.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що зустріч між президентами України та Росії необхідна для завершення війни. За його словами, таке запрошення в Москву свідчить, що Путін хоче, щоб зустрічі не було. При цьому підкреслив, що "дорослі лідери" з зустрічі такого рівня мають виходити з результатом, бажано, із закінченням війни.

