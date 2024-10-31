Підстави про звільнення генпрокурора в президентському указі не вказані.

Президент України Володимир Зеленський поставив крапку у питанні звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

Український лідер підписав указ про звільнення Костіна з посади генерального прокурора України.

Відповідний документ - №745/2024 від 31 жовтня 2024 року, вже оприлюднений на сайті Офісу президента.

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У документі не вказано підстави для звільнення генпрокурора. В указі йдеться про таке:

"Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора".

У центрі уваги звільнення Костіна - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Верховна Рада України підтримала постанову про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Постанову підтримали 255 народних депутатів.

Перед тим, 22 жовтня, Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони стосовно ситуації зі зловживаннями з визначенням інвалідності прокурорів та інших чиновників. Після цього засідання Костін подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Відповідно до законодавства, ВР своїм голосуванням надає дозвіл президенту звільнити генпрокурора.

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