Чудово смакують оладки зі сметаною, варенням, сиропами, медом або зі згущеним молоком.

Пишні та повітряні оладки – чудові ласощі до чаю або кави! Готують їх на кефірі, молоці, сметані, воді та дріжджах. А для різноманітності смаку можна додавати в тісто яблука, банани, гарбуз, сир та багато іншого.

Оладки на кефірі

Борошно пшеничне - 2,5 ст.

Кефір - 0,5 л

Яйце куряче - 1 шт.

Цукор - 1,5 ст. л.

Сіль - 1/3 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Олія для смаження

Кефір варто заздалегідь дістати з холодильника, щоб він став кімнатної температури. Влити кефір у миску. Додати яйце, сіль і цукор. Усе перемішати.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюПотім додати просіяне борошно з содою. Ретельно все перемішати (потім його мішати не треба) й залишити тісто на півгодини.

Як мине вказаний час, на поверхні тіста повинні утворитися бульбашки.

Нагріти сковороду з олією.

Тісто акуратно брати ложкою з краю, намагаючись не мішати його. Викладати акуратно на сковорідку й обсмажувати на середньому вогні.

Коли на поверхні почнуть з'являтися і лопатися бульбашки, перевернути оладку на другий бік. Подавати такі оладки можна зі сметаною, варенням або будь-яким іншим доповненням на власний смак.

Оладки на воді та дріжджах

Пшеничне борошно - 300 г

Вода - 1,5 ст.

Сухі дріжджі - 1 ч. л.

Цукор - 1,5 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

У глибоку всипати цукор, сіль і сухі дріжджі (їх потрібно використовувати відповідно до інструкції). Залити теплою водою й перемішати.

Залишити миску з сумішшю на 10 хвилин за кімнатної температури, щоб дріжджі активувалися й на поверхні суміші з'явилася пінка. Влити у миску з дріжджовою сумішшю олію без запаху, перемішати.

Далі поступово всипати просіяне пшеничне борошно, вимісити тісто.

Воно повинно вийти доволі густим, але не таким щільним і сухим як дріжджове тісто для випічки. Накрити тісто рушником й залишити на столі на півгодини, щоб воно піднялося. Потім потрібно обім’яти тісто.

Розігріти сковороду з олією. Столовою ложкою викладати на неї тісто. Смажити оладки з обох боків на середньому вогні до рум'яної скоринки.

Млинці на молоці

Борошно - 1,5-2 ст. (залежить від борошна)

Молоко - 200 мл

Яйце куряче - 1 шт.

Цукор - 1-2 ст. л.

Розпушувач для тіста - 1 ч. л. (з гіркою)

Сіль - за смаком

Олія для смаження

З’єднати яйце з цукром. Додати дрібку солі. Добре збити все вінчиком.

Читайте такожНеймовірні млинці з сьомгою: як приготувати яскраву страву на МасницюДодати розпушувач для тіста, після чого висипати половину борошна.

Влити половину молока. Добре все перемішуємо вінчиком. Досипати решту борошна й влити решту молока. Знову вимісити тісто вінчиком. Борошна може знадобитися більше або менше, залежно від сорту та якості борошна, тому його краще додавати поступово.

Розігріти сковороду на вогні, влити олію. Викласти тісто на сковороду, формуючи оладки. Обсмажувати їх на середньому вогні з обох боків.

Готові оладки викласти на паперову серветку, щоб вбралася зайва олія. Подавати їх можна з варенням, сиропами, медом або зі згущеним молоком, адже самі вони не надто солодкі.

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Автор: УНІАН