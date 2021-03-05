Гарячі вареники зі смаженою цибулею, шкварками або сметаною – від такого складно відмовитися!

Вареники з картоплею – дуже смачна та ситна страва. Оскільки тісто для них прісне, то їхні смакові якості багато в чому залежать від начинки. Можна також додати до картоплі, наприклад, капусту або гриби.

Гарячі вареники з картоплею, присмачені смаженою цибулею чи шкварками або просто зі сметаною, – це неймовірна смакота! Перед подачею їх ще можна перемішати з вершковим маслом.

Вареники з картоплею

Борошно - 3 ст. (приблизно)

Кисле молоко - 300 мл

Яйце - 1 шт.

Сіль - дрібка

Цукор - 1 ч. л.

Сода -1/3 ч. л.

Для начинки

Картопля - 500 г

Цибуля - 100 г

Сіль, перець чорний - за смаком

Олія - 3 ст. л.

Віночком змішати яйце та кисле молоко. Посолити, додати чайну ложку цукру, розмішати. Всипати соду і почекати, поки не піде пінна реакція. Всипати борошно (його краще додавати поступово, оскільки може знадобитися менше або більше).

Читайте такожНайсмачніші млинці на Масницю: рецепти найкращих святкових ласощівЗамісити м'яке, не липке тісто. Добре вимісити його на столі, за потреби підсипаючи борошно. Воно не має липнути до рук. Накрити тісто рушником і відставити.

Приготування начинки. Картоплю очистити та відварити. Цибулю нарізати і підсмажити на олії. Картоплю пом'яти й змішати зі смаженою цибулею. Посолити і поперчити за смаком.

Далі можна розкачати тісто на столі й вирізати склянкою кружальця. Або можна зробити з нього ковбаску і нарізати на шматочки, після чого розкочати шматочки на коржики. Зліпити вареники, ретельно защипуючи краю, щоб під час варіння вони не розкрилися.

Відварювати вареники у киплячій підсоленій воді. Після закипання варити їх приблизно 2 хвилини. Подавати вареники з картоплею і цибулею найкраще зі сметаною.

Вареники з картоплею і салом

Борошно - 500 г

Кефір - 250 мл

Яйце - 1 шт.

Сіль - 0,5 ч. л.

Сода - 0,5 ч. л.

Картопля - 700 г

Цибуля - 200 г

Вершкове масло - 30 г

Сало - 150 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Картоплю відварити до готовності в солоній воді.

Дрібно нарізати цибулю. Також дрібно нарізати частину сала. Обсмажити на сковорідці до появи золотистого відтінку.

З вареної картоплі злити воду (трохи залишивши), додати перець та масло, потовкти до однорідного пюре. Додати обсмажені сало й цибулю.

Борошно просіяти, додати сіль та яйце.

У кефір додати соду, перемішати. Потроху вливати кефір до борошна, вимішати. Тісто вийде тугим, залишити його на 20 хвилин.

Розділити тісто на декілька частин, скачати ковбаску, поділити на невеликі шматочки і розкачати з них коржики. У центр коржика викласти начинку, згорнути навпіл і заклеїти вареник.

Довести воду до кипіння, підсолити і вкинути у неї вареники. Перемішати і готувати, поки вони не спливуть назовні, після спливання варити ще 4-5 хвилин.

Нарізати решту сала. Обсмажити його в сковорідці, додати цибулю. Викласти на тарілку вареники, полити їх шкварками з цибулею й подавати до столу.

Вареники з картоплею та грибами

Борошно - 480 г

Вода - 220 мл

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Гриби - 600 г

Картопля - 1 кг

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Олія - 3 ст. л.

Сіль, перець чорний молотий - за смаком

Хмелі-сунелі

Коріандр мелений

У гарячій воді розчинити сіль. Всипати борошно й замісити тісто. Вимісити його на столі до абсолютної гладкості – воно має відлипати від столу та від рук, бути пружним і слухняним. Якщо потрібно, то додати трохи більше борошна. Загорнути тісто в плівку й залишити на годину.

Читайте такожАпетитні млинці з сиром: як приготувати неймовірні налисники на МасницюПриготування начинки. Картоплю очистити, нарізати шматочками і відварити в підсоленій воді. Можна додати лавровий лист та улюблені приправи.

Гриби ретельно вимити, очищаючи від сміття, потім дрібно нарізати.

Розігріти сковороду на вогні. Опустити в неї гриби без додавання олії (вони одразу пустять сік). Помішуючи, обсмажувати гриби до повного випаровування рідини. Потім влити олію та додати улюблені спеції. Смажити ще кілька хвилин до м'якості.

Потім додати дрібно нарізану цибулю. Обсмажувати все до м'якості грибів та цибулі. Посолити за смаком.

З відвареної картоплі злити всю воду. Картоплю розім'яти. Додати обсмажені з цибулею гриби й добре розмішати. Скуштувати й за потреби досолити.

Розділити все тісто на зручні шматки, взяти в роботу один шматок. Скачати з нього нетовсту ковбаску, нарізати на однакові шматочки, приплюснути їх у коржики.

Кожен коржик розкачати на тоненький кружечок. У центр викласти начинку і зліпити вареник. Добре скріпити краї, щоб під час варіння вареники не розклеївся. Відварювати їх у підсоленому окропі не більш як 2 хвилин після спливання.

Приправити вареники можна обсмаженою на олії цибулею. Як варіант можна подавати з аджикою, кетчупом, будь-яким гострим соусом.

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Автор: УНІАН