Солодкі і ніжні млинці - прекрасний десерт до Масляної.

У понеділок 8 березня в Україні розпочнеться Масляний тиждень - веселе свято, яке супроводжується традицією готування і поїдання млинців. Млинці на Масляну можуть мати як солону, так і солодку начинку. Ніжні млинці з яблуком стануть прекрасним доповненням до чаю або кави на Масляному тижні.

Рецепт млинців з яблуками

Цукрова пудра - 2 ст. л.

Вершкове масло - 50 г.

Кориця за смаком.

Для млинців:

Пшеничне борошно - 150 г.

Молоко - 250 г.

Яйця - 2 шт.

Цукор - 1.5 ст. л.

Вершкове масло - 2 ст. л.

Для начинки:

Яблука - 5 шт.

Лимонний сік - 50 г.

Кориця - 1 ч. л.

Бадьян - 1 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Крохмаль - 1 ч. л.

Вершкове масло - 60 г.

Борошно просіяти в миску, змішати з цукром і сіллю. Додати 2 яйця і кілька ложок молока, збити міксером. Добре вимісити тісто, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вливати молоко і замішувати міксером. Залишити готове тісто на 15 хвилин. Яблука очистити і нарізати середнім кубиком, обсмажити на сковороді на вершковому маслі.

Через пару хвилин додати до яблук паличку кориці, бадьян, сік лимона і цукор, тушкувати 7 хвилин. Якщо начинка для млинців занадто рідка, додати трохи крохмалю. Залишити начинку остигати. У тісто для млинців додати рослинну олію і посмажити тонкі млинці. На кожен млинець викласти 5 ст. л. начинки і загорнути рулетиком. Подавати з цукровою пудрою.

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Автор: Катерина Пулатова