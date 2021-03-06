У понеділок 8 березня в Україні розпочнеться Масляний тиждень - веселе свято, яке супроводжується традицією готування і поїдання млинців. Млинці на Масляну можуть мати як солону, так і солодку начинку. Ніжні млинці з яблуком стануть прекрасним доповненням до чаю або кави на Масляному тижні.
Рецепт млинців з яблуками
- Цукрова пудра - 2 ст. л.
- Вершкове масло - 50 г.
- Кориця за смаком.
Для млинців:
- Пшеничне борошно - 150 г.
- Молоко - 250 г.
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 1.5 ст. л.
- Вершкове масло - 2 ст. л.
Для начинки:
- Яблука - 5 шт.
- Лимонний сік - 50 г.
- Кориця - 1 ч. л.
- Бадьян - 1 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Крохмаль - 1 ч. л.
- Вершкове масло - 60 г.
Борошно просіяти в миску, змішати з цукром і сіллю. Додати 2 яйця і кілька ложок молока, збити міксером. Добре вимісити тісто, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вливати молоко і замішувати міксером. Залишити готове тісто на 15 хвилин. Яблука очистити і нарізати середнім кубиком, обсмажити на сковороді на вершковому маслі.
Через пару хвилин додати до яблук паличку кориці, бадьян, сік лимона і цукор, тушкувати 7 хвилин. Якщо начинка для млинців занадто рідка, додати трохи крохмалю. Залишити начинку остигати. У тісто для млинців додати рослинну олію і посмажити тонкі млинці. На кожен млинець викласти 5 ст. л. начинки і загорнути рулетиком. Подавати з цукровою пудрою.
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