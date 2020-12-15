Апетитне м'ясо в пряному соусі - це відома страва китайської кухні. М'ясо в цьому рецепті відмінно поєднується з багатим на смаки соусом, в якому присутня і солодкість, і кислинка, і гострота. М'ясо в кисло-солодкому соусі можна подавати з рисом, овочами або локшиною. Соєвий соус надає м'ясу ніжну структуру і смачний аромат, а підкреслюють ніжність м'яса овочі. При бажанні свинину можна замінити будь-яким іншим м'ясом.
Свинина в кисло-солодкому соусі з овочами і кунжутом
- Свинина - 400 г.
- Морква - 1 шт.
- Перець болгарський - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Часник - 2 зубчики.
- Корінь імбиру - 5 см.
- Соєвий соус - 3 ст. л.
- Оцет 9% - 1 ст. л.
- Томатна паста - 1 ст. л.
- Масло рослинне - 5 ст. л.
- Крохмаль - 3 ст. л.
- Цукор - 1 ст. л.
- Кунжут - 1 ст. л.
Свинину нарізати невеликими кубиками. Додати до м'яса 2 ложки крохмалю, 1 ложку соєвого соусу і 100 мл води, перемішати і маринувати 15 хвилин. Моркву і перець нарізати великими шматочками, цибулю - півкільцями. На сковороді розігріти рослинну олію і викласти шматочки свинини в маринаді окремо один від одного. Смажити хвилину з кожного боку і витягнути на тарілку. Потім посмажити овочі: спочатку викласти на сковороду моркву, через хвилину цибулю і перець. Тушкувати овочі 5 хвилин.
Томатну пасту, соєвий соус, оцет, натертий імбир і пропущений через прес часник перемішати для соусу. Додати цукор або мед. Влити в соус 100 мл води і 1 ложку крохмалю. Перемішати і вилити в сковороду з овочами. Довести овочі до кипіння і викласти м'ясо, перемішати і готувати ще 5 хвилин на маленькому вогні. Посипати м'ясо кунжутом перед подачею.
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