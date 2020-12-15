Свинина в кисло-солодкому соусі з овочами / фото eda.ru

Апетитне м'ясо в пряному соусі - це відома страва китайської кухні. М'ясо в цьому рецепті відмінно поєднується з багатим на смаки соусом, в якому присутня і солодкість, і кислинка, і гострота. М'ясо в кисло-солодкому соусі можна подавати з рисом, овочами або локшиною. Соєвий соус надає м'ясу ніжну структуру і смачний аромат, а підкреслюють ніжність м'яса овочі. При бажанні свинину можна замінити будь-яким іншим м'ясом.

Свинина в кисло-солодкому соусі з овочами і кунжутом

Свинина в кисло-солодкому соусі з овочами / фото kotelock.ru
  • Свинина - 400 г.
  • Морква - 1 шт.
  • Перець болгарський - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики.
  • Корінь імбиру - 5 см.
  • Соєвий соус - 3 ст. л.
  • Оцет 9% - 1 ст. л.
  • Томатна паста - 1 ст. л.
  • Масло рослинне - 5 ст. л.
  • Крохмаль - 3 ст. л.
  • Цукор - 1 ст. л.
  • Кунжут - 1 ст. л.

Свинину нарізати невеликими кубиками. Додати до м'яса 2 ложки крохмалю, 1 ложку соєвого соусу і 100 мл води, перемішати і маринувати 15 хвилин. Моркву і перець нарізати великими шматочками, цибулю - півкільцями. На сковороді розігріти рослинну олію і викласти шматочки свинини в маринаді окремо один від одного. Смажити хвилину з кожного боку і витягнути на тарілку. Потім посмажити овочі: спочатку викласти на сковороду моркву, через хвилину цибулю і перець. Тушкувати овочі 5 хвилин.

Томатну пасту, соєвий соус, оцет, натертий імбир і пропущений через прес часник перемішати для соусу. Додати цукор або мед. Влити в соус 100 мл води і 1 ложку крохмалю. Перемішати і вилити в сковороду з овочами. Довести овочі до кипіння і викласти м'ясо, перемішати і готувати ще 5 хвилин на маленькому вогні. Посипати м'ясо кунжутом перед подачею.

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Автор: Катерина Пулатова