У жіночих тюрмах України перебувають до 135 дітей віком до трьох років

Сьогодні у жіночих пенітенціарних закладах України перебувають від 100 до 135 дітей віком до трьох років.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник голови Державного департаменту з питань виконання покарань Наталя КАЛАШНИК.

Учасники прес-конференції поінформували про підсумки проекту “Жінки і матері з дітьми в ув’язненні: проблеми та перспективи”, що реалізовувався в Україні упродовж двох років Держдепартаментом з питань виконання покарань, Міністерством у справах сім’ї, молоді і спорту та Інформаційно-консультативним жіночим центром (Київ).

“Сьогодні у Чернігівській та Одеській жіночих колоніях разом зі своїми ув’язненими матерями перебувають від 100 до 135 дітей віком до трьох років”, - повідомила Н.КАЛАШНИК і наголосила, що усі ці діти мають належні умови для життя та розвитку, отримують добре харчування та медичне забезпечення.

“Упродовж останніх трьох років жодного випадку відмови ув’язнених жінок від своїх дітей не було”, - зазначила Н.КАЛАШНИК, говорячи про головні досягнення реалізації проекту із ресоціалізації жінок-матерів, що опинилися за гратами.

Вона також повідомила, що, відповідно до чинного законодавства, жінки, які народили дітей, перебуваючи в ув’язненні, не отримують від держави матеріальної допомоги.

“Я хочу попросити журналістів і громадськість підняти дискусію у суспільстві, щоб такі жінки отримували ці декретні гроші”, - сказала Н.КАЛАШНИК.

Загалом, за статистикою Держдепартаменту з питань виконання покарань, сьогодні в Україні позбавленими волі є 6,5 тисяч жінок, серед яких 17 – довічно, і ще 4 жінки очікують на рішення судів, які також можуть передбачати максимальні терміни ув’язнення.