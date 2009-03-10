Оніщук вважає, що ВР зволікатиме з ухваленням збільшення пенсійного віку

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК вважає, що Верховна Рада зволікатиме з ухваленням законодавчих змін щодо збільшення пенсійного віку.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Я не очікую легкого вирішення цієї проблеми», - сказав М.ОНІЩУК.

При цьому він припустив, що консенсус в цьому питанні може бути знайдений, якщо його вирішення розтягнути в часі та психологічно підготувати суспільство.

За словами М.ОНІЩУКА, держава в питанні пенсійного забезпечення ще може застосувати певні наявні у неї ресурси, зокрема скасувати так звані спеціальні пенсії і запровадити страхове пенсійне забезпечення.

«Йдеться про те, щоб різні категорії громадян, які сьогодні мають пільги і переваги в пенсійному забезпечені, також були приведені до єдиного універсального принципу», - вважає міністр.

Довідка УНІАН. 3 березня Україна направила МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, що є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернено відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту в розмірі 16,5 млрд. доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

За інформацією радіо "Свобода", окрім зменшення дефіциту бюджету або знаходження реальних джерел його фінансування, МВФ висуває Україні ще низку умов, зокрема, підвищення тарифів на газ власного видобутку, який використовується для потреб населення, та збільшення пенсійного віку.

Сьогодні, 10 березня, у Секретаріаті Президента України заявили, що ніхто не ставив перед Україною обов’язкову вимогу про збільшення пенсійного віку для отримання кредиту МВФ.