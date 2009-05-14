Владу у Києві пропонують розділити

У Верховній Раді України вчора, 13 травня, був зареєстрований законопроект, яким пропонується ухвалити нову редакцію закону ”Про столицю України - місто-герой Київ”.

Текстом документу обнародуваний на сайті ВР. Авторами проекту є народні депутати з усіх фракцій.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, чинний закон “Про столицю України – місто-герой Київ”, прийнятий у 1999 р., не відповідає потребам забезпечення належного врядування у Києві та його стійкого розвитку.

На думку авторів проекту, практика показала, що в Києві, як столиці України, виникло порушення балансу законодавчої і виконавчої влади. Вони впевнені, що практично виконавча влада за деяких умов може ігнорувати рішення міської влади та працювати в окремому режимі.

“З огляду на необхідність розподілу виконавчих та представницьких функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, недосконалість правового механізму здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві, існування проблеми поєднання державних і самоврядних функцій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, недемократичність порядку обрання заступника міського голови-секретаря Київради існує нагальна потреба в прийнятті даного закону, який відокремить виконавчі та представницькі повноваження органів місцевого самоврядування, окресливши межі відповідальності відповідних органів”, - говориться в пояснювальній записці.

Новий закон, вважають народні депутати, надасть можливість для ефективного управління об‘єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва та здійснення столичних функцій міста тощо. Також необхідність прийняття даного акту зумовлено тим, що в чинному законі “Про столицю України – місто-герой Київ” не визначено положення стосовно порядку утворення і ліквідації (реорганізації) районів у столиці, а також не визначений орган, до компетенції якого це віднесено.

Згідно з документом, депутати пропонують зосередити виконавчі функції в єдиному виконавчому органі міського самоврядування Києва, який очолює міський голова. Також проектом закону пропонується одночасне існування двох посад: голови районної ради і голови виконавчого комітету райради, які обираються відповідною радою на термін повноважень ради.