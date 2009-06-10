Завтра парламент займеться звітом щодо порушень київської влади

Завтра парламент розгляне проект постанови «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він наголосив, що «парламент прийме єдине правильне рішення».

Як повідомляв УНІАН, проектом постанови, внесеній головою ТСК Кирилом КУЛИКОВИМ, парламенту пропонується звернутися до Президента з пропозицією відсторонити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови Київської міської державної адміністрації на період роботи ТСК.