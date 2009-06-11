Міністр юстиції у захваті від пакета антикорупційних законів

Міністр юстиції Микола Оніщук вітає ухвалення 11 червня Верховною Радою України пакету антикорупційних законів - «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень».

На думку Міністра юстиції, ухвалення указаних законів призведе до зміни підходів в Україні до подолання корупції з урахуванням міжнародних стандартів та стане суттєвим кроком на шляху антикорупційних реформ.

Серед найважливіших положень, що запроваджуються згаданими законами, Міністр юстиції відзначив, зокрема, нові правила у запобіганні та протидії корупції відповідно до міжнародних стандартів. Законом розширюється перелік суб’єктів корупції, встановлюються антикорупційні обмеження на державній службі, запроваджуються перевірки при вступові на державну службу, забороняється отримувати подарунки, пов’язані із службою, передбачається декларування майнового стану службовців та близьких родичів, запроваджується антикорупційна експертиза тощо.

Міністр також відзначив встановлення відповідальності за низку корупційних злочинів та проступків, не передбачених законом дотепер. Так, запроваджується кримінальна відповідальність за торгівлю впливом, незаконне збагачення, комерційний підкуп; поширюється відповідальність на осіб, які виконують делеговані їм державою публічні функції влади – аудитор, експерт, арбітражний керуючий, а також на посадових осіб міжнародних організацій та іноземних держав.

Важливим, на думку Міністра юстиції, є чітке розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за корупцію, відсутність якого сьогодні призводить до уникнення відповідальності за корупційні правопорушення; встановлення відповідальності юридичних осіб за корупцію та визначення порядку притягнення їх до відповідальності.

Підтвердженням важливості указаних законів, на думку Міністра юстиції, є позиція Президента Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) Драго Коса, який важає, що зусилля українських законотворців у сфері внесення змін до відповідного антикорупційного законодавства заслуговують високої оцінки. Президента GRECO неодноразово підкреслював, що ухвалення указаних законів стане великим досягненням і для України, і для міжнародної спільноти, оскільки законопроекти містять багато прекрасних рішень, ще не відомих у практиці інших країн. Драго Кос також наголошував, що прийняття цих законів стане свідченням багатообіцяючого початку нового, гармонізованого антикорупційного підходу в Україні.

«Такі слова свідчать про те, що Закони, ухвалені сьогодні Верховною Радою України, відповідають міжнародним стандартам, а їх прийняття є очікуваним світовим співтовариством», - зазначив Міністр юстиції України.

Микола Оніщук також наголосив, що реформування антикорупційного законодавства України з метою його приведення у відповідність до загальновизнаних стандартів протягом тривалого часу є одним із пріоритетів Міністерства юстиції.

Як відомо, у вересні 2006 року Президент України схвалив розроблену Міністерством юстиції Концепцію подолання корупції в Україні, та вніс до Верховної Ради України підготовлений Міністерством юстиції «антикорупційний» пакет з шести законопроектів.

18 жовтня 2006 року Український Парламент ратифікував найважливіші антикорупційні конвенції, погодившись з обов’язковістю для нашої держави загальновизнаних у цивілізованому світі антикорупційних стандартів: Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти корупції, Кримінальну Конвенцію про боротьбу з корупцією та Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією.

12 грудня 2006 року Верховною Радою України законопроекти «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» прийняті за основу. Їх підготовка до другого читання здійснювалась робочою групою, утвореною при Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, до складу якої входили представники Міністерства юстиції.