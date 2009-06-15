Проект Конституції Ющенка не будуть відкликати для доопрацювання

У Секретаріаті Президента не вважають за доцільне відкликати законопроект глави держави з внесення змін до Конституції для доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК на брифінгу для преси.

Розповідаючи про позитивний висновок Венеціанської комісії щодо президентського законопроекту вона зауважила, що не зважаючи на те, що він був визнаний найкращим за всі роки незалежності України, Венеціанська комісія дала ряд зауважень до окремих норм і положень документа.

Зокрема, серед іншого йшлося і про недоцільність винесення на всеукраїнський референдум абсолютно всіх без винятку змін до Конституції.

Тому М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що рекомендації Венеціанської комісії будуть доопрацьовані в процесі роботи над законопроектом.

Водночас вона зауважила, що недоцільно відкликати задля цього законопроект з парламенту. Навпаки, вона вважає, що було б краще, аби Конституційний суд дав свої зауваження і після цього доопрацювати законопроект з урахуванням як зауважень Венеціанської комісії, так і Конституційного суду.

При цьому вона не бачить проблем в тому, що Конституційному суду доведеться вдруге розглядати даний проект.