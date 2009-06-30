На Кіровоградщині невідомі залили чорною фарбою погруддя Шевченка

Виконуючий обов’язки прокурора Голованівського району на Кіровоградщині порушив кримінальну справу за фактом пофарбування чорною фарбою погруддя Тараса Шевченка у Голованівську.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

У прес-службі зазначили, що районний прокурор скасував незаконну постанову інспектора СОГП Голованівського РВ УМВС в області, який відмовив у порушенні кримінальної справи за зверненням завідуючого сектором внутрішньої політики Голованівської райдержадміністрації.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом), оскільки вказані дії носять характер демонстративної зневаги до загальноприйнятих норм моралі та супроводжувались винятковим цинізмом, відзначили в прокуратурі.

Для організації досудового слідства кримінальну справу направлено до Голованівського РВ УМВС в області.