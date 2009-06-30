Мін‘юст передав до Державного реєстру виборців уточнюючі дані

Територіальні органи Міністерства юстиції України передали до органів ведення Державного реєстру виборців уточнюючі дані, починаючи з 1 лютого 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами керівника відомства Миколи ОНІЩУКА, уточнення реєстру здійснюється згідно з Порядком первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців, що був затверджений у травні поточного року постановою Центральної виборчої комісії.

Відповідно до затвердженого порядку, територіальні органи Міністерства юстиції надали до відповідних органів ведення Державного реєстру виборців дані про виборців, які проживали на відповідній території та померли після 1 лютого 2006 року (що підтверджено свідоцтвом про смерть).

Крім того, органами юстиції передано інформацію про виборців, які після 1 лютого 2006 року змінили прізвище, ім‘я, по батькові, дату або місце народження.