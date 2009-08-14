До Росії депортували з Сум чотирьох кримінальних авторитетів

Сумські правоохоронці депортували до Російської Федерації чотирьох кримінальних авторитетів, що були затримані 1 серпня під час «сходки» в одному із ресторанів поблизу Сум.

Як повідомила УНІАН співробітник сектора зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, приводом для цього стало рішення обласного адміністративного суду.

За її словами, четверо громадян Росії минулої ночі були передані російським прикордонникам на прикордонному пункті пропуску «Юнаківка». Суд заборонив їм в’їзд до України на 5 років.

Таким чином, із 15 затриманих кримінальних авторитетів 9 були звільнені, 4 - депортовані, а проти двох громадян України порушено кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня бійці спецпідрозділу УБОЗ Головного управління МВС в Сумській області провели операцію із затримання 6 кримінальних авторитетів з України та 9 – із Росії, які проводили «сходку» з питань перерозподілу сфер впливу.

За словами начальника ГУ МВС України в Сумській області полковник міліції Олександра МОСКАЛЬЧУКА, “кримінальні авторитети із Сум, а також Бєлгородської та Курської областей Російської Федерації зібрались для того, аби з’ясувати стосунки, здійснити перерозподіл сфер впливу по незаконному переміщенню через державний кордон України та Росії контрабанди, а також спланувати спільну діяльність організованих злочинних груп по здійсненню розбоїв, пограбувань, квартирних крадіжок, угонів автотранспорту та подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом».