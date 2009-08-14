Ющенко написав лист Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, у якому висловлює серйозне занепокоєння ситуацію, що склалася з фінансовим та інституційним забезпеченням сфери зв`язків із закордонним українством – одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики України.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, у листі йдеться, що, зокрема, кардинально порівняно з 2005-2008 роками зменшено щорічне фінансування бюджетної програми «Заходи щодо підтримки зв`язків з українцями, які проживають за межами України», що ставить під загрозу виконання відповідної державної програми; повністю ліквідовано бюджетну програму щодо встановлення культурних зв`язків з українською діаспорою.

«Таким чином, наша держава, яка має одну з найбільших світових діаспор, постала перед проблемами слабкої керованості, фінансової незабезпеченості, безініціативності в цій сфері», – констатує Президент.

Глава держави звертає увагу керівника уряду і на те, що стратегія збереження й розвитку духовно-інтелектуального ресурсу нації дотепер відсутня.

«Приблизно 5 мільйонів наших громадян, які вимушені шукати кращої долі за кордоном, залишаються поза належною увагою уряду: в багатотисячному апараті органів державної влади й донині ніхто спеціально й системно не опікується проблемами так званої «четвертої хвилі», які все більше загострюються», – аргументує Президент.

В.ЮЩЕНКО висловлює переконання, що нинішня криза не привід до бездіяльності: вона повинна слугувати поштовхом до більш скоординованих дій, до всезагальної мобілізації фінансового, матеріального, духовно-інформаційного потенціалу української нації, ширшого залучення світового українства до участі в конструктивних процесах, які відбуваються в Україні.

«Очікую від Кабінету міністрів України активізації роботи із відповідними українськими організаціями, які діють в Україні та за кордоном, зокрема з Українською всесвітньою координаційною радою, Світовим конгресом українців, Товариством зв`язків з українцями за межами України, Європейським конгресом українців тощо, вжиття дієвих заходів щодо реалізації пропозицій, висловлених делегатами IV Всесвітнього форуму українців (2006 рік), IX конгресу Світового конгресу українців (2008 рік)», – зазначає Президент у своєму листі.

З огляду на викладене, на важливість порушених питань Президент просить Ю.ТИМОШЕНКО взяти вирішення зазначених проблем під особистий контроль, персонально зустрітися з представниками Світового конгресу українців, надавши можливе сприяння в проведенні річних загальних зборів СКУ, які відбудуться 20 – 21 серпня у Львові.

Про результати прем`єр-міністр має інформувати главу держави оперативно.