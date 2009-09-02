ООН закликає Україну не висилати 6 громадян Конго

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців занепокоєно долею шістьох громадян Демократичної Республіки Конго, які зараз знаходять в аеропорту „Бориспіль”, очікуючи на повернення на Батьківщину. Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

За інформацією групи, дехто з громадян Конго бажають звернутися за статусом біженця в Україні. Зараз співробітники УВКБ ООН намагаються отримати доступ до цієї групи людей з метою визначення їх потреб у захисті.

Відповідно до інформації, що міститься на сайті Державної прикордонної служби України, 6 громадян ДРК прибули до аеропорту „Бориспіль” 31 серпня 2009 року. Їм було відмовлено у в’їзді до України та оголошено, що 2 вересня їх відправлять назад. Державна прикордонна служба України підтвердила, що один з них намагався зістрибнути з трапу літака та стверджував, що „він хоче залишитися в Україні”.

Державна прикордонна служба вважає, що громадяни ДРК не виконали вимог, які містяться у новій постанові, котра набрала чинності 25 серпня 2009 року. Ця постанова передбачає, що іноземні громадяни (це стосується більше 90 країн - в основному тих, які розглядаються як країни походження незаконних мігрантів, які намагаються дістатися Західної Європи через Україну) та особи без громадянства при в’їзді до України повинні мати 12 тис. 629 грн. (приблизно 1 000 євро) на своє перебування в країні.

УВКБ ООН висловлює своє занепокоєння з цього приводу, адже нова фінансова вимога не повинна заважати доступу до процедури отримання статусу біженця та порушувати „принцип невислання”, передбаченого Женевською Конвенцією щодо статусу біженців 1951 року, до якої Україна приєдналася без жодних застережень у 2002 році. Право на притулок є одним з основних прав людини, викладених у Загальній декларації з прав людини, відзначають і УВКБ ООН.

За інформацією Вінницької правозахисної групи, в ці хвилин працівники Державної прикордонної служби України примусово намагаються відправити авіарейсом на Дубай (ОАЕ) шістьох громадян Конго, серед яких може бути, як мінімум, один потенційний біженець.

Правозахисники наголошують, що “вказаним особам було відмовлено у доступі до визначеної законодавством процедури надання статусу біженця в Україні, не надано можливості отримати правову допомогу та доступ до спілкування із співробітниками Регіонального представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців”.

Вінницька правозахисна група закликає негайно зупинити видворення усіх затриманих громадян ДРК, надати їм можливість зустрітися із представниками УВКБ ООН, забезпечити усім бажаючим доступ до процедури надання статусу біженця в Україні.

В умовах, які складаються, видворення потенційних біженців, на думку ВПГ, порушує міжнародні зобов‘язання України і є черговим свідченням ігнорування державною владою загальновизнаних стандартів в галузі прав людини.