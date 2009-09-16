Договір про причал №17 у «Южному» вимагають визнати недійсним

Прокуратура Одеської області подала до Господарського суду Одеської області позов із вимогою визнати недійсним договір про порядок використання ТОВ «Трансінвестсервіс» (ТІС) причалу №17, що знаходиться на балансі Державного підприємства «Морський торговий порт «Южний».

Прокуратура також 3 вересня ц.р. внесла подання про перегляд ухвали Одеського апеляційного господарського суду, що затвердив умови, на яких суд зобов`язав порт «Южний» укласти з ТОВ «Трансінвестсервіс» договір про порядок використання ТОВ «ТІС» причалу №17, повідомили УНІАН в юридичній службі порту «Южний».

За інформацією служби, в позові й поданні прокуратури Одеської області йдеться, що договір суперечить вимогам Цивільного й Господарського кодексів України. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 203 ГК України, Договір про порядок використання частини цілісного майнового комплексу ТОВ «Трансінвестсервіс» – причалу №17, що знаходиться на балансі Морського торгового порту «Южний», укладено сторонами за рішенням суду за відсутності у порту необхідного обсягу цивільної дієздатності. Тобто, порт не мав права самостійно укладати такий договір, оскільки причал № 17, як частина цілісного майнового комплексу порту, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 28 вересня 2004 р. № 684-р. «Про затвердження переліку підприємств, установ і організацій, які передаються в сферу управління Мінтрансзв’язку України», переданий у сферу управління Міністерства транспорту та зв`язку України. Крім того, на думку прокуратури, договір не спрямовано на реальне настання правових наслідків, обумовлених ним, а укладено для приховування іншої, насправді здійсненої сторонами угоди – оренди об`єкту державної власності. А, згідно з вимогами ч. 2 ст. 4 Закони України «Про оренду державного й комунального майна», причал, що знаходиться в державній власності, не може бути об`єктом оренди.

У прокуратурі підкреслюють, що, згідно з вимогами ст. 187 Господарського кодексу України, на розгляд суду можуть бути передані спори про укладення договорів тільки в тих випадках, коли ці договори засновані на державному замовленні, або їх укладення є обов`язковим на підставі закону, в інших випадках, встановлених законом, або у випадку, якщо це передбачено угодою сторін. Проте, зазначає прокуратура, Договір про порядок використання частини цілісного майнового комплексу ТОВ «ТІС» – причалу №17, що знаходиться на балансі порту «Южний», не заснований на державному замовленні, укладення такого договору не є обов`язковим на підставі закону й ніякої угоди з приводу розгляду судом переддоговірного спору про укладення зазначеного Договору між портом і «ТІС» укладено не було.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт між ТОВ «ТІС» і МТП «Южний» виник після перевірки порту Головним Контрольно-ревізійним управлінням наприкінці минулого року. За результатами вказаної перевірки керівник ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ 24 грудня 2008 року надіслав лист прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, в якому вказав на необхідність зобов`язати Фонд держмайна припинити будь-які договірні відносини, що стосуються оренди ТОВ «ТІС» загальнодержавного майна – причалу №16, а також на необхідність зобов`язати Мінтрансзв’язку вжити всіх можливих заходів для повернення причалу №16 на баланс порту «Южний» і ефективного використання причалу. У відповідь на лист голови ГоловКРУ прем`єр-міністр дала доручення Фонду держмайна та іншим компетентним органам державної влади негайно вжити заходи для захисту інтересів держави.

На початку серпня 2009 року в конфлікт між МТП «Южний» і компанією «Трансінвестсервіс» втрутилася прокуратура. Вона проводила перевірку законності підписання договору між Фондом державного майна України і ТОВ «ТІС» про користування й володіння причалом №16, а також договори про порядок використання ТОВ «ТІС» причалу №17.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Морський торговий порт «Южний» засноване в 1978 році, розташоване в акваторії Аджалицького лиману, за 30 км на північний схід від Одеси, є одним з найбільш глибоководних портів на Чорному морі. Порт здатний приймати судна дедвейтом (вантажопідйомністю) до 150 тис. тонн та обслуговує основні експортні і транзитні вантажопотоки навалювальних, вугільно-рудних, генеральних, хімічних і наливних вантажів.

За підсумками 7 місяців 2009 року вантажооборот порту, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 9,1% і склав 10 млн. 826,4 тис. тонн.

Вантажооборот порту в 2008 р. склав 21 млн. 698 тис. тонн.