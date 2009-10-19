Суд знову визнав незаконними київські комунальні тарифи

Шевченківський районний суд Києва сьогодні вранці проголосив постанову у справі за позовом депутата Київської міської ради Віталія КЛИЧКА до Київської міськдержадміністрації, якою визнав незаконними квітневі розпорядження КМДА про введення з 1 червня підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, суд своєю постановою визнав неправомірними дії КМДА під час прийняття розпоряджень за підписом в.о. голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА від 29 квітня 2009 року №516, 518, 520.

У Блоці Кличка зазначають, що суд визнав вказані розпорядження незаконними та нечинними з моменту їхнього прийняття.

“Незважаючи на те, що рішення станом на зараз не набрало законної сили, оскільки є час для подання апеляції, вказане формулювання у постанові дає право говорити про те, що незаконно сплачені кошти киян протягом червня - серпня 2009 року будуть перераховані та повернуті. Або у якості готівки, або зараховані як переплата на наступні місяці”, - наголошують представники Блоку Кличка і закликають жителів столиці сплачувати за старими тарифами.

“Зразок заяви на перерахунок найближчим часом кожен зможе отримати у наших депутатських приймальнях», - заявили у Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2009 року в Києві набрали чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги та квартплату. Підвищення відбулося відповідно до розпоряджень Київської міської держадміністрації про нові тарифи на ЖКП для населення, бюджетних установ та інших споживачів від 29 квітня за №№ 516, 517, 518, 519 та 520.

17 липня Кабінет міністрів призупинив дію розпоряджень КМДА №№516, 518, 520 від 29 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Коментуючи це рішення уряду, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав дії уряду незаконними.

12 серпня Окружний адміністративний суд Києва заборонив КМДА підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в столиці.

21 серпня Міністерство юстиції як представник інтересів Кабінету міністрів заявило, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури щодо невиконання посадовцями Київської міської державної адміністрації ухвали суду про заборону введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

31 серпня влада Києва підписала нові розпорядження про підняття тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, згідно з якими у серпні-вересні оплата зросте не на 100% (порівняно з періодом до 1 червня цього року), а на 95%.

Як зазначається у документах, рішення прийнято на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня, з урахуванням ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 липня, і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, визначених висновками столичної Державної інспекції з контролю за цінами.

13 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на брифінгу заявив, що підписав розпорядження про зниження тарифів на ЖКП до рівня, який існував до 1 червня ц.р. Разом з тим він сказав, що знижені тарифи будуть на гарячу воду, опалення і відведення води, і що зниження не стосується квартплати. За інформацією мера, «полегшені» тарифи на житлово-комунальні послуги діятимуть з 1 листопада 2009 р. по 10 травня 2010 р. Він зазначив, що перерахунків населенню по сплачених платівках з новими тарифами у червні-липні не здійснюватимуть.