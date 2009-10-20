У ДТП з автомобілем Лавриновича постраждала дівчина

У дорожньо-транспортній пригоді з участю автомобіля першого заступника голови Верховної Ради Олександра ЛАВРИНОВИЧА постраждала дівчина.

Про це сьогодні пише «Газета по-киевски».

За даними газети, аварія з чорним шестисотим «Мерседесом» з номерами Верховної Ради трапилася в ніч проти суботи. На вулиці Довженка (район станції метро «Шулявська») VIP-автомобіль зіткнувся зі «Шкодою Феліциєю», що їхала ззаду в тому ж напрямі – у бік Петрівки. «Мерседес» виявився автомобілем першого віце-спікера О.ЛАВРИНОВИЧА. В офіційних документах приховали той факт, що один із керівників парламенту був у машині. При цьому сам віце-спікер підтвердив, що таки був учасником події.

«У ДТП постраждав не я, а автомобіль, – сказав «Газете...» О.ЛАВРИНОВИЧ. – Того дня я повертався після вечірнього політичного ток-шоу додому. Раптом у бічну частину машини щось бабахнуло. Не можу сказати, хто правий, хто винуватий – я не зобов`язаний виконувати функції автоінспектора. Я запитав у свого водія – чи є що постраждали. Він відповів, що немає».

Газета припускає, що вийти з машини і перевірити, чи правду говорить його водій, сам перший віце-спікер ВР, ймовірно, не спромігся. Втім, постраждалі в ДТП такі були. Пасажирці «Шкоди» знадобилася госпіталізація. Зараз 23-річній Ользі ЯКОВЕНКО не можна ходити, читати, дивитися телевізор, слухати радіо і довго розмовляти. У неї набряк мозку і рвана рана повіки.

«Я їхала у таксі, раптом прямо на нас вилетіла якась машина, – розповідає Ольга. – Удар – більше нічого не пам`ятаю, отямилася вже в лікарні. Спочатку мене повезли в офтальмологію: зашивати повіку і виймати з правого ока скло. Поки постраждалим оком бачу розпливчато, що буде далі – не знаю. 17-го числа перевели до нейрохірургії. У мене струс мозку, невеликий набряк і, можливо, щось із шийними хребцями. Сиджу на пігулках і знеболюючих уколах».

Поряд з О.ЯКОВЕНКО цілодобово знаходиться її хлопець Сергій.

«Коли це трапилося, Оля набирала мене раз десять. Потім з`ясувалося, що вона взагалі цього не пам`ятає. Ще вона не змогла назвати лікарям швидкої своє ім`я: була тимчасова втрата пам`яті від шоку. Таксист (у нього удари і синці, але від госпіталізації відмовився) весь час цікавиться, чим допомогти. Ще в ніч з п`ятниці на суботу мені телефонували з міліції – турбувалися про здоров`я Олі. Більше ніхто не телефонував. Від ЛАВРИНОВИЧА нічого не чутно», – повідомив він.

Як вдалося дізнатися газеті з джерел у МВС, 45-річний водій віце-спікера в своєму поясненні ДТП описав своєрідно: «Я їхав вулицею Довженка у напрямі вулиці Теліги зі швидкістю 30 км/год(!) у крайньому лівому ряду. У моєму авто, окрім мене, нікого не було. Справа на великій швидкості проїздив світлий автомобіль, він мене підрізав, щоб уникнути зіткнення, я трохи вивернув вліво, наїхав на розділову смугу. У цей момент у передні ліві двері мене ударила біла «Шкода Феліція».

У свою чергу, водій «Шкоди» – 35-річний Андрій (водійський стаж 14 років) – для протоколу розповів абсолютно іншу версію: «Я рухався зі швидкістю 68 км/год у бік Петрівки. Попереду за півсотні метрів їхав інший автомобіль. Ця передня машина раптом почала пригальмовувати і різко пішла вправо. У цей момент попереду виник 600-й «Мерседес», який розгортався із середнього ряду через подвійну осьову. Я різко пригальмував, але машину понесло, і уникнути зіткнення з «Мерседесом» не вдалося».

При цьому в ДАІ говорять, що правила порушив все ж таки «Мерседес».

«За нашими даними, «Мерседес», що потрапив в аварію, належить автогосподарству Верховної Ради. У нас немає інформації, чи він закріплений конкретно за ЛАВРИНОВИЧЕМ. За попередніми даними, водій «Мерседесу» під час маневрування не надав перевагу в русі «Шкоді». Матеріали передали до міліції», – розповіла «Газете...» Ніна ХМЕЛЬОВСЬКА, прес-секретар Департаменту ДАІ України.