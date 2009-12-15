Міліція викрила схему розкрадання банками 200 млн. грн.

Працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України викрили злочинну схему привласнення групою зловмисників, за попередніми оцінками, понад 200 млн. грн., виділених державою для допомоги вкладникам збанкрутілих банків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, ця схема була викрита в результаті перевірки звернення до МВС керівництва АКБ «Укрсоцбанк» щодо можливих неправомірних дій фізичних осіб, які за довіреностями вкладників двох комерційних банків отримують гарантовані кошти за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до отриманої інформації, ліквідаторами банків «Європейський» та «Національний стандарт» до Фонду надано списки фізичних осіб, згідно з якими кошти у сумі 7,8 млн. грн. від імені 50 громадян України отримали двоє громадян - «С» (який працює в банку «Європейський» на посаді начальника одного з управлінь) та «Ф» (в середньому по 150 тис. грн. на одну особу). У подальшому вказані фінансові ресурси акумулювались на відкритому в відділенні АКБ «Укрсоцбанк» розрахунковому рахунку на ім’я двадцятип’ятирічного молодика.

З метою попередження зловживань під час здійснення зазначених фінансових операцій керівництво АКБ «Укрсоцбанк» заблокувало 14,7 млн. грн. та звернулось до Фонду гарантування вкладів за роз’ясненнями. У свою чергу Фонд скерував звернення АКБ «Укрсоцбанку» до СБУ, яка, в свою чергу, надіслала зазначене звернення до Міністерства внутрішніх справ України. На момент отримання цього звернення ДДСБЕЗ МВС України, рахунок вищезазначеного керівника управління банку «Європейський» уже було розблоковано, а кошти з рахунку знято відповідно до листів-підтверджень дійсності наданих списків вкладників ліквідаторами вказаних банківських установ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У результаті перевірки ДДСБЕЗ встановлено, що на прохання двох молодих людей, нібито для підвищення рейтингу банків серед залучених вкладників, громадян закликали відкривали рахунки в зазначених банківських установах за винагороду у розмірі 100-200 грн. Для відкриття рахунків вказаними особами банківським працівникам надавались копії паспортів, ідентифікаційних кодів, однак коштів на депозитні рахунки не вносили (це виключає їх право на отримання гарантованих сум за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Зокрема, встановлено, що рахунки у зазначених банках відкривалися в серпні 2009 року в робочі дні після 20.00. Безпосередньо з міста Черкаси прибув переповнений автобус, у якому знаходилося більше 40 осіб, які взяли участь у відкритті рахунків за винагороду.

З метою опитування за вказаними фактами одного з посадовців банківської установи було запрошено до Департаменту ДСБЕЗ. За його словами, особисто він з вкладниками банків «Європейський» та «Національний Стандарт», які надали йому довіреності на отримання сум за рахунок коштів Фонду, не знайомий. Зазначені довіреності йому надали двоє наглядно знайомих, пообіцявши після отримання сум виплатити матеріальну винагороду, розмір якої не обумовлювався. Як пояснив банківський працівник, ним особисто було отримано близько 10 млн. грн., з яких 1,5 млн. грн. він передав вищезазначеним наглядно знайомим особам без складання будь-яких документів про отримання коштів. Кошти у розмірі близько 8,5 млн. грн. нібито знаходились в скриньці акціонерного банку, відкритій на його ім’я.

Крім того, за попередньою інформацією, до розкрадання коштів Фонду причетні власники та службові особи банків «Європейський» та «Національний Стандарт». Зокрема, лише на ім’я керівника одного з управлінь банку «Європейський» було оформлено довіреностей від фізичних осіб на суму 36 млн. грн. За попередніми оцінками, загальна ж сума незаконно привласнених грошей складає понад 200 млн. грн.

Матеріали перевірки надіслано до ГУМВС України в м. Києві з метою порушення кримінальної справи за ознаками складів злочинів, передбачених ст.ст. 191 та 358 Кримінального кодексу України. Наразі зазначені матеріали досудового слідства витребувані прокуратурою Шевченківського району м. Києва.