Жуйні тварини із Марокко і Алжиру потрапили в Україні під заборону

Ветеринарна служба України 5 лютого 2010 року заборонила ввезення до України жуйних тварин з Алжирської Народної Демократичної Республіки і Королівства Марокко.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, за офіційними даними Міжнародного епізоотичного бюро, на території Марокко зареєстровано захворювання на блутанг овець, а на території Алжиру – великої рогатої худоби.

Ввезення з цих країн інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.