Жуйні тварини із Марокко і Алжиру потрапили в Україні під заборону
16:34, 08 лютого 2010Право
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Зареєстровано захворювання
Ветеринарна служба України 5 лютого 2010 року заборонила ввезення до України жуйних тварин з Алжирської Народної Демократичної Республіки і Королівства Марокко.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.
Згідно з повідомленням, за офіційними даними Міжнародного епізоотичного бюро, на території Марокко зареєстровано захворювання на блутанг овець, а на території Алжиру – великої рогатої худоби.
Ввезення з цих країн інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
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