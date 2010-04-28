ГПУ проводить перевірку за фактом застосування димових шашок у ВР

Генеральна прокуратура України на підставі звернення народного депутата Валерія БОНДИКА (фракція Партії регіонів) проводить дослідчу перевірку за фактом застосування вчора на пленарному засіданні Верховної Ради димових шашок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Є звернення народного депутата БОНДИКА, і зараз йде дослідча перевірка, яка контролюється безпосередньо, як і все, що відбувається в Генеральній прокуратурі, генеральним прокурором», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

У свою чергу, віце-прем’єр-міністр Володимир СІВКОВИЧ повідомив, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу у зв’язку з учорашніми подіями у Верховній Раді під час ратифікації угоди з Росією про подовження терміну перебування ЧФ РФ в Україні.

Водночас віце-прем’єр не уточнив, проти кого і за якими фактами цю кримінальну справу порушено.

«Я не знаю проти кого (порушено справу). Я ще не розбирався з цим питанням. Це питання прокуратури», - сказав В.СІВКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.