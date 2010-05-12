Підписано закон щодо здійснення управління підприємством-боржником

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо здійснення управління підприємством-боржником (банкрутом)”.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, закон Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” щодо здійснення управління підприємством-боржником (банкрутом)”.

Згідно із законом, у разі дострокового припинення процедури санації у зв`язку з укладенням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів керуючий санацією протягом п‘яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати свої повноваження до призначення у встановленому порядку керівника (органів управління) боржника.

Законом також передбачено, що якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити всі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор протягом п‘яти днів з дня прийняття господарським судом відповідного рішення повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати свої повноваження до призначення у встановленому порядку керівника (органів управління) боржника. Господарський суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.

Протягом п‘яти днів з дня затвердження господарським судом мирової угоди керуючий санацією (ліквідатор) повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції якого належить призначення керівника (органів управління) боржника, у разі необхідності забезпечує проведення зборів чи засідання відповідного органу та продовжує виконувати свої повноваження до призначення у встановленому порядку керівника (органів управління) боржника.