Україна заборонила ввезення однокопитних тварин з США

Державна ветеринарна служба України заборонила ввезення до України однокопитних тварин, продукції і сировини з них з штатів Колорадо, Оклахома і Техас (США).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, заборону введено у зв`язку з реєстрацією захворювання коней на піроплазмоз на території цих штатів.