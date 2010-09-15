Карпачова вступилася за чиновника КМДА

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулась до Апеляційного суду Києва щодо необхідності невідкладної заміни запобіжного заходу - утримання під вартою на підписку про невиїзд - начальнику Головного управління охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації Руслану КУХАРЕНКУ, якого 30 серпня цього року затримали працівники СБУ за підозрою у службовій недбалості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

На думку омбудсмана, утримання у СІЗО за постановою Печерського районного суду Києва від 2 вересня 2010 року заслуженого архітектора України, члена Міжнародної організації з охорони історико-культурного надбання, члена Спілки художників України Р.КУХАРЕНКА, який не ухиляється від слідства, є безпідставним, а зазначене вище рішення - не вмотивованим.

За даними прес-служби, на особистому прийомі в Київському слідчому ізоляторі Р.КУХАРЕНКО повідомив Н.КАРПАЧОВІЙ, що під час арешту його безпричинно побили, завдавши тілесних ушкоджень. За словами затриманого, який вважає, що перебуває за гратами незаконно, Печерський райсуд не врахував поганий стан його здоров’я, а також те, що він є годувальником двох дітей та вагітної, на сьомому місяці, дружини. Проте днями Апеляційний суд Києва своїм рішенням залишив постанову Печерського райсуду без змін. Таким чином, Р.КУХАРЕНКО буде утримуватися під вартою упродовж ще двох місяців.

У зв’язку з цим Н.КАРПАЧОВА наголошує: відповідно до змісту статті 155 Кримінального Кодексу України, взяття під варту є виключним і найсуворішим запобіжним заходом, що застосовується лише тоді, коли існують вагомі підстави вважати – підозрюваний намагатиметься ухилитися від слідства чи перешкоджатиме встановленню судом істини. У даному випадку такі обставини відсутні, переконана омбудсман.