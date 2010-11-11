Митники не пропустили в Україну продукцію із вмістом ГМО

Митники не пропустили в Україну заборонену продукцію із вмістом генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби.

Зокрема, йдеться в повідомленні, з Аргентини на адресу одного з київських підприємств було ввезено товар „соєвий лецитин марки Voroles F – 62” вартістю понад 570 тис. грн.

Для належної перевірки відомостей, які містилися в поданих до митного оформлення товару документах, митники здійснили відбір проб і зразків товарів та направили їх для проведення експертизи. Її результати засвідчили наявність у направлених зразках товару генетично модифікованих організмів. Цей товар не включений до Державного реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням. А отже, відповідно до законодавства, така продукція заборонена до ввезення в Україну, поки вона не пройде державну реєстрацію і не отримає відповідні дозволи, підкреслили у Держмитслужбі.

За поясненням директора українського підприємства, під час поставки цього товару на адресу з-за кордону не надійшло жодного повідомлення щодо вмісту у товарі ГМО, стосовно яких в Україні встановлені заходи державного контролю.

Таким чином, митниці були надані як підстава для переміщення товарів документи, що містять неправдиві дані.

За даним фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, а товар вилучили до рішення суду.