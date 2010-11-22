Кабмін хоче спростити початок діяльності підприємств

Кабінет міністрів України розробив два законопроекти для спрощення початку діяльності підприємств будь-якої форм власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр з економічних питань Сергій ТІГІПКО журналістам у Дніпропетровську.

За словами С.ТІГІПКА, планується відмінити як обов`язкову умову діяльності підприємства наявність печатки і статуту.

«Ми заберемо печатку, оскільки сам процес отримання печатки займає багато часу і вимагає юридичного завірення, вимагає сплати грошей, тоді як ніде в світі печатка не несе ніякого істотного значення», - сказав С.ТІГІПКО.

Також будуть прибрані статути, а законопроектом буде передбачений типовий статут, додав він. Крім того, за словами віце-прем`єра, буде скасовано обов`язкову наявність статутного фонду.

«Ми всі зробимо для того, щоб вийти на «нуль» по статутному фонду. На сьогодні статутний фонд, у якому б обсязі він не був, змушує компанії відкривати рахунок, і це ще затримує час на відкриття бізнесу», - зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що статутні фонди можуть бути за бажанням компаній.

На думку віце-прем`єра, зараз настав час проведення реальних реформ, які треба швидко здійснювати.