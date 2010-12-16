Директора Херсонського машзаводу недоплатив 8,3 млн. грн. податків

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу проти директора ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», який шляхом підроблення документів ухилився від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 8,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Крім того, обвинувачений ухилився від проведення слідчих дій та зник зі свого місця проживання, слідчим було оголошено його розшук.

На теперішній час місцезнаходження директора підприємства встановлено та його затримано.

Комсомольським районним судом Херсона відносно керівника ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Досудове слідство у справі триває.